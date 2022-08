A partir de ce lundi, le vaccin contre le papillomavirus est remboursé pour les garçons de moins de 18 ans

A noter qu’en termes de taux de vaccination, il existe une véritable disparité entre le sud et le nord du pays. "D’emblée, en Flandre, on a obtenu, via la vaccination scolaire, environ 90% de couverture. Dans la partie francophone du pays, c’est beaucoup plus laborieux", analyse Michel Bossens.

"Les chiffres ne sont pas très précis, donc les recueils de statistiques sont difficiles en Fédération Wallonie-Bruxelles… mais on a de l’ordre de la moitié de la population ciblée qui est vaccinée. En particulier, la région bruxelloise et le Brabant francophone sont assez mal couverts. C’est mieux du côté de Namur et de Liège, où on atteint de l’ordre de 70%."

Comment explique-t-on de telles disparités ? "La réponse n’est pas absolue", comme l’explique Michel Bossens. "Il y a des facteurs culturels qui jouent certainement. Si on se compare par exemple à d’autres pays, il est clair que la Flandre réagit à peu près comme l’Angleterre, où presque tout le monde est vacciné, et que la partie francophone réagit un peu comme la France, où il y a une grande hésitation vaccinale."