A partir de 15 ans, près d’un garçon sur trois est infecté par le papillomavirus humain (HPV)

Le HPV, les filles connaissent bien. Les garçons, moins. Et pourtant, ils ont toutes les raisons de savoir ce qu’est le papillomavirus humain (HPV). Certains types de ce virus sont la voie royale pour provoquer un cancer du col de l’utérus chez la fille, mais aussi un cancer du pénis, de l’anus, de la bouche ou de la gorge chez le garçon.

Une nouvelle étude publiée aujourd’hui dans The Lancet Global Health sous forme de méta analyse montre que près d’un homme sur trois, âgé de 15 ans ou plus, est infecté avec au moins un type de papillomavirus humain. Un sur cinq est infecté par au moins un HPV à risque élevé de provoquer un cancer.

L’épidémiologie du HPV chez la femme était bien documentée. Cette revue systématique de la prévalence de l’infection génitale par le HPV dans la population masculine comble une lacune du côté des garçons.

Au total, les auteurs ont identifié 5685 publications à partir de recherches dans des bases de données, dont 65 études (comprenant plus de 44.700 hommes) incluses dans 35 pays. Les résultats montrent que 31% des garçons étaient porteurs de ce virus, et 21%, de la forme la plus cancérogène. C’est surtout entre 25 et 29 ans que la prévalence était élevée.