A partager et mettre en pratique, des astuces pour cette semaine au jardin

Il suffit qu’une plante introduite dans la maison en soit porteuse pour que les cochenilles farineuses soient bien vite présentes dans toute la maison. Facilement repérés sur le feuillage, ces insectes piqueurs et suceurs ont la particularité de porter sur le corps des filaments blancs cireux qui les protègent des pulvérisations. D’autres cochenilles peuvent aussi être présentes. Elles sont collées sur les feuilles, protégées par une carapace.

On ne peut laisser les cochenilles se multiplier sans subir des dégâts aux plantes. Il est possible de les combattre avec une solution alcoolique à fabriquer soi-même. Dans 200 ml d’eau tiède, diluer une cuillère à soupe de savon noir ; ajouter ensuite un litre d’eau froide puis une cuillère à soupe d’alcool à brûler et une cuillère à soupe d’huile de colza. À l’aide d’un coton-tige, badigeonner les cochenilles farineuses et les cochenilles à carapace. Répéter le traitement jusqu’à disparition des insectes.