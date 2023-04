A part Philippe Gilbert, qui sont ces cinq autres coureurs wallons vainqueurs de Paris-Roubaix ?

D’origine sicilienne, né non loin de Catane en 1922, fils d’émigré établi au cœur du pays Noir dès 1927, Pino Cerami obtient la nationalité belge en mars 1956. Connu jusque-là pour son altruisme, il remporte Paris-Roubaix à 38 ans.

Lors de cette édition 1960 de l’Enfer du Nord, constatant que ses leaders Rik Van Steenbergen et Schoubben ne sont plus là et que ses vieilles jambes tournent mieux que jamais, Pino sort de son rôle d’équipier. Il démarre et seul le Français Tino Sabbadini est en mesure de l’accompagner. Cerami sait qu’il n’a aucune chance au sprint. Il lâche dès lors irrémédiablement son rival à deux kilomètres de l’arrivée et s’impose en solitaire sur le vélodrome de Roubaix.

Déchaîné, Pino Cerami remporte la Flèche Wallonne dix jours plus tard, chez lui à Charleroi, devant une foule en délire.

Il a 41 ans lorsqu’il devance Darrigade au sprint à Pau pour ses adieux au Tour de France.