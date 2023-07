A Paris, un défilé et une soirée du 14 Juillet sous haute surveillance

En France, c’est une journée de fête nationale du 14 Juillet sous haute surveillance qui a commencé. Après les émeutes qui ont éclaté il y a quelques semaines un peu partout dans le pays, le gouvernement français craint de voir de nouveau le pays s’embraser.

Un dispositif de sécurité exceptionnel a été déployé.

Le pays connaît une relative accalmie ces derniers jours mais le gouvernement redoute que la soirée du 14 juillet ravive les tensions. Le ministre de l’intérieur a donc décidé de déployer les grands moyens : au total : 130.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout l’hexagone, parmi lesquels les forces spéciales du GIGN et du RAID, des drones et des blindés seront également déployées.

Les bus et les tramways arrêteront de circuler en Ile de France, Marseilles et Bordeaux dès 22 heures. Certaines villes ont également pris des mesures complémentaires. A Compiègne, en Picardie, par exemple, un couvre-feu sera instauré pour les mineurs.

Une des craintes du gouvernement est l’utilisation de mortiers d’artifices contre les forces de l'ordre. La première ministre l’a précisé dans un décret : la vente, le port, le transport de ces mortiers sera interdit durant le week-end du 14 juillet. Ces produits avaient été massivement utilisés lors des émeutes, provoquant de nombreux incendies.