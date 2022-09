A Paris, les trucs et astuces d'une piscine qui recycle les énergies

Mais c'est par un ensemble de petits "plus" que le bâtiment, réalisé par un groupement d'entreprises pour un coût de 12 millions d'euros, a reçu le "niveau exceptionnel" du label haute qualité environnementale (HQE).

Ainsi des capteurs de présence permettent-ils d'optimiser le recours à la lumière, souligne M. Gripon, dont la piscine a pour objectif d'accueillir pas loin de 200.000 visiteurs en 2022.

Sur le toit, les 550 m² de panneaux photovoltaïques produisent 150 mégawatt-heure par an d'électricité utilisée pour la piscine. Exposée à l'est et au sud avec ses baies vitrées, elle est baignée de lumière, ce qui "permet de moins chauffer le bassin", selon Christophe Gripon. Pour éviter une déperdition de chaleur la nuit, des couvertures thermiques recouvrent les bassins.

Mais c'est surtout la chaufferie, avec son module de cogénération, qui permet de récupérer la chaleur produite par le gaz.

Ce système en sous-sol "va d'abord chauffer le réseau d'eau, qui va alimenter à la fois le bassin et l'air, et le générateur qui tourne en même temps produit de l'électricité", vulgarise Zakaria Hezhaz, le responsable maintenance du site.

Des pompes à chaleur permettent d'optimiser la climatisation l'été et, inversement, de déshumidifier l'air l'hiver via une centrale d'appoint. Et "une climatisation condense l'eau récupérée dans un bac tampon pour alimenter les toilettes", explique le technicien.