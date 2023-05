A Paris, les grands chefs étrangers à la rescousse de leur cuisine d'enfance

Des chefs étoilés grecs, brésiliens ou mexicains installés à Paris mettent le savoir-faire français au service des cuisines de leur enfance auxquelles collent des clichés (basique, trop gras, trop pimenté...), quitte à s'attirer la réprobation des puristes.

"Ma maman n'est pas d'accord avec ce que je fais ici : chez nous, on ne mange pas comme ça", s'amuse Alan Geaam, premier et seul chef libanais étoilé dans son restaurant gastronomique à Paris. Cet autodidacte, qui a fui la guerre civile au Liban en 1999, estime que pour faire rayonner la culture culinaire de son pays, il faut faire évoluer les recettes vers "l'élégance et le raffinement" de la cuisine française.