A Paris, la fulgurance inégalée de Warhol et Basquiat à "quatre mains"

Salle après salle, deux esthétiques, deux générations et deux tempéraments se croisent et fusionnent : celle de la "rage et de l'engagement de Basquiat à faire exister la figure noire", avec une "fantaisie de l'enfance" empreinte de "gravité", selon Mme Pagé.

Et celle, "plus distanciée, de Warhol, qui intervenait dans tous les médias (peinture, performance, sculpture, photos, graffitis, TV, revues, cinéma...) et qui a cassé beaucoup de règles, inscrivant l'art populaire dans la modernité classique", ajoute-t-elle.

Drames, violences policières et racisme croisent ainsi folie consumériste, culture populaire et imagerie pop, le tout entremêlé de signes, graffitis, symboles, lettres et chiffres.

En jaune sur fond noir, "Taxi, 45th/Broadway", représente par exemple un homme noir qui essaie d'arrêter un taxi dans la rue, "blanc infâme, à la face rouge, qui passe en ricanant", commente la spécialiste.

"Ce n'est ni du Warhol, ni du Basquiat, mais un troisième artiste qui émerge", dit-elle.

Keith Haring qualifiait ce travail à "quatre mains", inspiré de la collaboration musicale, de "conversation en peinture", pleine de "respect", de générosité et de confiance mais aussi de joute.

Un immense tableau de 10 mètres de long, intitulé "African Masks", mélange de masques et de figures réelles - allusion probable à une exposition au MoMA de l'époque sur le primitivisme et la modernité - fait partie, selon Mme Pagé, "des plus réussis, les organiques, ceux où on ne distingue plus qui a fait quoi, comme le disait Warhol lui-même".