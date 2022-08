À Paris, des femmes ont passé l’après-midi au parc seins nus pour normaliser leurs corps

Pour normaliser le corps de la femme dans l’espace public, la photographe Vanda Spengler a réuni une douzaine de femmes via les réseaux sociaux pour passer un après-midi au parc Buttes-Chaumont à Paris pour chiller seins nus.

En été, lorsque le soleil est au rendez-vous, la séance de bronzage est un must. Bien que l’activité soit commune, hommes et femmes n’en profitent pas de la même manière.

Les hommes sont libres de bronzer torse nu mais pas les femmes. Pourquoi ? C’est la question que se posait la photographe Vanda Spengler qui, pour y répondre, a décidé de réunir un petit groupe de femmes le samedi 20 août afin de passer l’après-midi au parc des Buttes-Chaumont à Paris pour faire des jeux de société, manger des gâteux apéritifs et boire une petite bière seins nus.

Cette action, qui n’est ni militante, ni provocatrice, avait pour unique but de normaliser le corps de la femme dans l’espace public. "Les hommes ont tacitement le droit de se mettre torse nu dans les parcs, a expliqué Vanda Spengler. Cela me semble un droit primordial que les femmes puissent également le faire. Il peut y avoir l’argument que ça va choquer les enfants, mais c’est fallacieux car ils voient des torses d’hommes sans problème.", a déclaré la photographe selon Démotivateur.

La douzaine de femmes était satisfaite de constater qu’aucune du squad n’a été victime de regards désobligeants. "C’était une bonne surprise. On s’attendait à recevoir plus de regards hostiles. Les gens sont restés dans la tolérance et l’indifférence. C’était tout doux de constater que nos tétons ne traumatisaient personne et faisaient sourire. Peut-être que le monde est prêt à accepter le corps des autres."