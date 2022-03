À Palma de Majorque, une épave romaine et son exceptionnelle cargaison font surface à quelques mètres de la plage

Elle gît sous deux mètres de profondeur, et à une cinquantaine de mètres seulement de l’une des plages les plus fréquentées de Palma de Majorque, sur l’archipel des Baléares. L’épave romaine vieille de 1700 ans, découverte en 2019, a été fouillée par les archéologues durant plusieurs mois. Son excavation s’est terminée en février dernier, et les premières découvertes font surface.

Enfouie sous le sable, elle a été bien protégée de l’eau salée et des assauts des touristes qui envahissent la plage tous les étés. Il est exceptionnel de trouver un tel vestige si proche d’une activité humaine intense et potentiellement destructrice, d’autant plus que les restes du bateau sont dans un rare état de conservation.