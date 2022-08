A Oupeye, la falaise du Boyou, que sécheresses et orages érodent, va enfin être sécurisée

Le site du Boyou, c’est une ancienne carrière de craie. Elle a servi de matière première au groupe chimique Tessenderloo, pour élaborer divers additifs, notamment pour des pâtes dentifrices. Elle est fermée depuis neuf ans. A l’époque où il a été délivré, le permis a imposé de réhabiliter l’endroit, après exploitation. Mais comment ? Le "trou" est devenu un havre de biodiversité. Il s’est partiellement reboisé naturellement, des mares et des flaques se sont formées, avec des plantes et insectes aquatiques rares, le jonc des chaisiers ou la coccinelle des roseaux par exemple. La région wallonne préconise évidemment de conserver cette caractéristique de la zone.

Le problème, c’est qu’il faut néanmoins intervenir: la fosse d'extraction, au fil du temps, a créé une falaise de quarante mètres de haut. Une falaise calcaire friable que les alternances de sécheresses et d’orages érodent fortement. Il a fallu fermer un chemin public qui passe à proximité. Et puis des champs la surplombent. Les agriculteurs voient leurs terrains rétrécir, parce que dangereux pour leurs tracteurs. Il faut donc sécuriser… Plusieurs solutions ont été envisagées. La proposition qui est actuellement soumise à enquête publique a cherché à concilier les divers points de vue, les intérêts des propriétaires, les analyses des géologues, les demandes des fermiers, et les souhaits du département nature et forêts.

Le projet consiste à stabiliser la paroi par un renfort de terre, limité, de manière à former une butée oblique. De quoi sauvegarder le côté sauvage du Boyou, et ses friches abondamment fleuries qui accueillent une faune d’abeilles et de guêpes solitaires.