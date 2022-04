A Ougrée, la passerelle qui menace de s'effondrer va pouvoir être démontée plus tôt que prévu

Une solution a été trouvée pour démonter la passerelle technique qui a été heurtée par une barge en début de semaine dernière et qui menace toujours de s'effondrer.

Des bigues, c'est à dire des pontons avec des grues, quitteront en effet les Pays-Bas ce lundi pour rejoindre le site de l'accident et commencer le démontage de cette passerelle métallique qui appartient à l'entreprise Liberty Steel et qui relie les deux rives, de l'avenue Greiner à Ougrée au quai du Bac à Tilleur. Les autorités pensent que les travaux pourraient être terminés dès le prochain week-end. Dans un premier temps, on avait pourtant évoqué un délai de deux à trois semaines.

Avec la fin des vacances de Pâques, les automobilistes vont tout de même devoir prendre leur mal en patience: la circulation sur les quais restera en effet interdite toute la semaine sur les deux rives du fleuve, aux abords de Tilleur et Ougrée. Sur la rive droite, en direction de Seraing, la circulation est déviée par la rue Ferdinand Nicolay et la rue de l'Acier. En direction d' Ougrée, la circulation est déviée par la rue Jean Potier et Seraing bas. Sur la rive gauche, en direction de Tilleur, la circulation est déviée par la rue de la Barge et la rue Ernest Solvay. En direction de Sclessin enfin, la circulation est déviée par la rue de la Digue et la rue des Martyrs, précise la police de Liège.

Le trafic des bateaux reste lui aussi suspendu sur cette portion de la Meuse. Les bateliers doivent donc patienter ou emprunter le canal Charleroi-Bruxelles. Ils peuvent aussi décharger la cargaison et l'acheminer par la route.