A Ottignies-LLN, un conseil communal ce vendredi soir pour tourner la page de la crise politique

Pour que la motion soit adoptée, elle doit recueillir l’approbation de seize conseillers sur 31. Or, la liste OLLN 2.0, deuxième groupe politique au conseil, n’a que neuf élus et risque de se retrouver seule contre tous.

Si les autres conseillers, quel que soit leur parti (Ecolo, Avenir, PS ou Kayoux), votent contre la motion ou s’abstiennent, le texte sera rejeté et la majorité actuelle restera en place. On pourra dire alors que la page de cette crise politique est définitivement tournée.

Peut-on néanmoins exclure complètement une nouvelle surprise ? Non, en théorie. Mais on évoque là un scénario qui saperait sans doute pour très longtemps la crédibilité de tout le personnel politique de la commune. Qu’au moins sept élus Avenir ou PS changent une nouvelle fois d’avis et approuvent la motion après les événements de ces derniers jours paraît hautement improbable, pour ne pas dire impossible.

Un deuxième point figure tout de même à l'agenda du conseil: la prestation de serment des nouveaux bourgmestre et échevins. Mais ce point sera retiré dès que la motion de méfiance aura été rejetée.