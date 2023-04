A Ottignies, l’ancienne plaine de jeux du Bois des Rêves ne sera finalement pas démontée avant l’automne

En attendant, la plaine reste ouverte. Et la Province a décidé, en parallèle, de reporter le démontage de l’ancienne plaine de jeux.

"Face au constat sur les problématiques de drainage, on a aussi eu des retours du public sur certaines choses à améliorer dans la nouvelle plaine de jeux. Comme des assises avec dossiers pour que ce soit plus confortable, notamment pour les grands-parents ; ou des zones d’ombrage quand on surveille ses enfants. Ce sont des choses auxquelles on va remédier durant la saison. Et pour pouvoir y remédier confortablement, on a pris la décision de repousser le démontage de l’ancienne plaine de jeux à l’automne et de laisser les deux plaines de jeux ouvertes au public cette saison-ci."