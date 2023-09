A Ostiches, la ferme Degavre produit son crémant

Avec le réchauffement climatique, de plus en plus de Belges se mettent à produire du vin mousseux. Lorsqu’il a repris la ferme de ses parents à Ostiches, près d’Ath, Adrien Degavre, a voulu diversifier ses activités en produisant du crémant : "c’est un blanc de blanc. L’assemblage de trois cépages, chardonnay, pinot blanc et auxerrois ". Le résultat de quatre longues années, 12.000 pieds de vigne et tout est quasiment fait au domaine, "j’ai acheté un pressoir d’occasion, des cuves neuves qu’on a installées dans une ancienne étable, il y a juste deux étapes, la mise en bouteille et le désengorgement, qui nécessitent des machines très couteuses. Là, on a fait appel à un prestataire français qui est venu avec ses machines au domaine ".

Pas obligatoirement un sol calcaire

"Pour faire du crémant, on pense souvent qu’il faut des sols calcaires, comme en Champagne. Ce sont également les mêmes qu’on retrouve pour faire du Chandeol et du Ruffus. Ce n’est pas le cas ici, on est sur des limons très profonds, assez riches mais je vois que cela correspond bien à la vigne. Elle est très productive ", explique l’agriculteur de 33 ans. A tel point qu’il a planté deux hectares de vigne sur un autre site. Il prévoit également de produire du pinot noir pour février 2024.

Si cela vous intéresse de découvrir le domaine Degavre, il est ouvert au public ce weekend dans le cadre des journées du Patrimoine.