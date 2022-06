A Orp-Jauche, la mémoire du village, ce sont les enfants

Ils ont à peine 11 ans mais ils tiennent à conserver la mémoire de leur village. A Folx-les-Caves, des enfants de primaire de l'école communale ont retrouvé des traces du passé, interrogé leurs aînés et réalisé un documentaire mémoriel.

"J'ai réalisé qu'au fur et à mesure du temps, des personnes disparaissaient et avec elles, un pan de l'histoire du village ; il fallait garder des traces de ce patrimoine culturel et historique", précise Anne Ghenne, leur institutrice.

Mission accomplie : ce travail d'un an sera présenté au public le 23 juin, à 19 heures, à la salle Pierre Colon. Comme un pont jeté entre les générations.