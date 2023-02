À onze contre dix, Charleroi renverse Malines avec un doublé de Zorgane et accroche un point

Une mi-temps par équipe, ou presque. C’est en très bref le résumé de la rencontre entre Malines et le Sporting de Charleroi ce dimanche qui s’est conclue sur un 2-2 somme toute logique.

Les Malinois pensaient sûrement avoir fait le plus dur en inscrivant deux buts en première période, par l’intermédiaire de Nikola Storm dès la cinquième minute et un deuxième but signé Geoffrey Hairemans peu avant la demi-heure de jeu. On pensait alors les hommes de Steven Defour sur la bonne voie, mais c’était sans compter sur l’exclusion logique de Rob Schoofs à la 40e minute, à la suite d’un gros tacle sur Ken Nkuba.

La physionomie du match était totalement modifiée et les Zèbres ont pu en profiter en deuxième période. Et c’est Adem Zorgane qui s’est mué en buteur providentiel en inscrivant un doublé en deux minutes à la 66e et 67e minute.

On a cru pendant un moment que les Carolos parviendraient même à décrocher les trois points mais ils ne sont plus parvenus à ajuster la mire. Les deux équipes doivent donc se contenter d’un petit point qui n’arrange finalement personne.

Charleroi est douzième avec 28 points, Malines 13e avec 26 unités.