A nouveau une journée en deux temps ce mardi

Entre la zone de pluie qui a quitté le pays cette nuit et la suivante qui aborde déjà l’extrême ouest de nos régions au réveil, l’accalmie est de courte durée. On retrouve déjà tôt ce matin quelques averses près du littoral, ailleurs c’est encore relativement calme avec tout au plus un peu de bruine sur les reliefs. Dans le courant de la matinée, des pluies assez faibles commenceront à se propager à partir de la frontière française, notamment sur le sud du pays.