A nouveau plus froid ce mercredi

Vendredi, on revient temporairement à un temps sec mais avec des températures de nouveau un peu plus fraîches, on ne dépassera plus 0 à 3°C et la couverture nuageuse devrait rester compacte sur toutes les régions. Le week-end devrait lui aussi rester sec avec des éclaircies sur l’ouest et le centre samedi, à nouveau un ciel plus chargé dimanche. Le redoux sera progressif, on attend 1 à 4°C samedi et 3 à 7°C dimanche. On surveillera une zone de pluie qui pourrait arriver lundi et temporairement donner encore quelques flocons sur les reliefs, ce sera à affiner.