À nouveau blessé, l’Inter dans le doute quant au futur de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku portera-t-il encore le maillot de l’Inter la saison prochaine ? Avec ses nombreuses blessures cette saison et son temps de jeu famélique, le club italien se demande s’il doit prolonger son prêt. Romelu Lukaku s’est à nouveau blessé. L’attaquant souffre cette fois-ci d’une inflammation du genou gauche. Un pépin physique, un de plus cette saison, qui fait réfléchir les décideurs de l’Inter Milan, club où il est prêté cette saison. Car comme l’affirme La Gazzetta dello Sport, l’Inter n’est plus certaine de renouveler le prêt de Lukaku qui coûte approximativement quelque 22 millions par saison (location + salaire). Et cette location pèse dans les finances de l’Inter.

Car cette saison, Lukaku n’a disputé que 197 minutes de jeu depuis fin août et son retour à l’Inter, avec à la clé un but et un assist. Ce temps de jeu très maigre, il le doit à ses nombreuses blessures : ischio-jambiers, biceps fémoral et maintenant le genou gauche. Et le club qui a acté le forfait du Diable pour le huitième de finale de Coupe d’Italie de ce mardi contre Parme voudra sans doute faire des économies.

Ce serait donc un coup dur pour Big Rom qui devrait rentrer à Chelsea pour enfin tenter de s’y imposer à sa troisième tentative. A moins qu’une autre porte de sortie s’offre au joueur formé à Anderlecht. La course contre-la-montre est maintenant en vue pour Lukaku qui devra prendre soin de son corps tout en rappelant pourquoi il avait été élu joueur de l’année lors du titre de l’Inter.