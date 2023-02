A nouveau bien gris ce vendredi

Peu de changement pour dimanche avec la persistance d’un temps gris et sec. Le vent faible bascule au sud-est et malgré cette grisaille, les températures continuent à remonter légèrement. Les maxima atteindront 7°C en Ardenne et 9°C en moyenne dans le centre. La situation va évoluer positivement dès lundi puisque nous devrions revoir le soleil et maintenir cette fois des températures douces pour la saison, de 7 à 11°C. C’est d’ailleurs la tendance qui se confirme pour le milieu de la semaine prochaine : poursuite d’un temps sec et bien lumineux et une belle douceur pour la saison. Les nuits redeviendront fraîches.