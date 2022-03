"À nous la nuit" : lutter contre les agressions sexistes en milieu festif à Liège

Le collectif liégeois " À nous la nuit"

Avec le nouveau collectif "A nous la nuit", Eleonore espère maintenant sensibiliser et aider le milieu festif liégeois à se protéger des violences sexistes et sexuelles. Et promouvoir une vie nocturne plus sûre : formation, sensibilisation, action sur les lieux, aide à la prise en charge… "On a eu l’idée que la personne qui fait la fête ne soit pas seulement consommateur de la fête mais aussi acteur de la fête, veiller les uns sur les autres mais aussi l’idée qu’il y ait une personne sur place, une personne référence vers qui on peut aller en cas de soucis.

Des veilleurs/euses pour intervenir en cas d’agression

On souhaite mettre en place une équipe de bénévoles, de veilleurs ou de veilleuses sur le lieu même et des personnes qui sont formées pour pouvoir intervenir en cas d’agressions ou de violences sexuelles ou sexistes. Il y aura un signe distinctif qui lui permettrait d’être identifiée par une victime. Quelqu’un qui se fait mettre une main au cul, elle sait qu’elle peut aller trouver directement cette personne et qu’elle va faire en sorte que son agresseur puisse être sorti ou en tout cas quelqu’un va se charger de l’agresseur et quelqu’un d’autre va se charger de la victime et faire en quelque sorte qu’elle puisse être dans un lieu plus calme pour parler, pour se reposer, pour boire un verre d’eau et on pourra éventuellement lui proposer même de prendre un taxi, s’assurer en tout cas qu’elle rentre saine et sauve chez elle."