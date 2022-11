"À nous la coupe !" : un show exceptionnel avec Kody et Pablo Andres à découvrir sur Tipik et Auvio !

Après avoir dévoilé "Allez les diables" un hymne non officiel des diables en featuring avec Roméo Elvis pour l’Euro 2020, Pablo Andres continue d’allier foot et humour et cette fois-ci en compagnie de Kody pour la Coupe du Monde 2022. "J’ai invité plein de gens sur scène : que des invités 5 étoiles pour fêter cet événement extraordinaire. Que la crème de la crème !" déclare l’humoriste dans une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Les deux amis vous proposent de faire la fête au foot entourés de la crème de la crème des humoristes : GuiHome, Manon Lepomme, Anthony Kavanagh, Baptiste Lecaplain, Serine Ayari, Arnaud Tsamère, Booder… Et des interventions surprises des personnalités du foot !

Un show unique à découvrir le mercredi 16 novembre dès 20h05 sur Tipik.