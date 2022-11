A nous la coupe ! : Pablo Andrès était dans le Réveil de Tipik pour nous présenter son show

Ce 16 novembre c’est Pablo Andrès et Kody qui prennent les commandes de la coupe du monde sur Tipik ! Les deux humoristes belges ont préparé une soirée exceptionnelle avec un show d’humour spécial pour encourager nos diables dans les phases de groupes. A deux, ils ont rassemblé un panel d’humoristes dont par exemple Anthony Kavanagh pour représenter le Canada à une semaine du match Belgique – Canada.

GuiHome, Manon Lepomme, Serine Ayari "qui n’aime pas le foot mais les joueurs" selon Pablo, Fabrice Eboué ou encore Arnaud Tsamère se succéderont sur scène. Un show autour d’une passion commune pour le ballon rond et un affect tout particulier pour nos Diables Rouges pour qui Pablo a déjà montré son amour avec des hymnes, des vidéos et des sketchs avec les joueurs.

Aujourd’hui, Pablo Andrès était l’invité de Marco, François, Lara et Audrey pour un bon moment. L’humoriste est un habitué de l’émission et ça s’entend, il s’est même autoproclamé parrain de l’émission à l’antenne ce matin. A propos du spectacle, il dit "Comme la coupe du monde qui est familiale, dans le spectacle on est autour de cette thématique mais ce n’est pas du tout un truc élitiste où on va commencer à décortiquer les stratégies des équipes donc ça reste très ouvert à tout le monde." Un spectacle qui s’est passé dans l’ambiance bon enfant, "Il y a Daddy K qui a mixé, on a fini en farandole."

"A nous la coupe !" c’est ce 16 novembre à 20h05 sur Tipik en télé.