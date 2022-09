À nouer des alliances avec l’extrême droite, le Parti Populaire Européen part à la dérive

Le PPE c’est un peu un continent à la dérive. Un gros continent. Le PPE, c’est un poids lourd de l’Union européenne. Et depuis toujours, il fait tout pour le rester. Notamment sous la présidence de Wilfried Martens dans les années 90 et 2000. C’est à cette époque qu’il s’ouvre aux conservateurs britanniques ou qu’il accueille le Fidesz hongrois de Victor Orban. C’était un peu l’auberge espagnole mais cette stratégie lui a permis de devenir faiseur de roi en Europe. Si vous vouliez être Président du conseil, Président de la commission, Président du parlement, il fallait faire partie de la famille.

C’est moins le cas aujourd’hui. Certes, Ursula von der Leyen à la Commission européenne et Roberta Metsola au Parlement européen sont des PPE. Certes, le PPE reste le groupe politique qui a le plus grand nombre de sièges au Parlement. Mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt. Le parti ne domine plus la scène politique européenne de la tête et des épaules. D’ailleurs, depuis le départ à la retraite d’Angela Merkel, il n’y a plus aucun cador PPE lors des sommets européens.