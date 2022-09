A noter sur La Première cette semaine (9 < 15/09)

Mardi 13 septembre, de 11h30 à 13h

" Papa, c’est quoi cette histoire de fin du monde ? " Entre effondrement du vivant et effondrement possible de notre société… le mot plane comme une ombre au-dessus de notre époque. Mais de quels effondrements s’agit-il ? Et comment en parler aux enfants ? Dans leur livre " L’effondrement (et après) expliqué aux enfants… et à nos parents ", Pablo Servigne et Gauthier Chapelle tissent une discussion à bâtons rompus entre générations avec pour horizon la préservation des liens. Ils nous le démontrent mardi dès 12h15 dans Entrez sans frapper.