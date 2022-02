A noter sur La Première cette semaine (4 < 10/02)

Dimanche 6 février, de 9h à 10h

A 18 ans, Florian Goffin goûte au voyage en solitaire, il crapahute un an en Australie. Formé en commerce, en informatique, en énergie et environnement, il entame ensuite un tour du monde à vélo durant deux ans. Aujourd’hui installé au Mexique, il a fondé dans le Chiapas une communauté sensible aux défis écologiques, sociaux et alimentaires de notre société : Proyecto Yum Kaax. François Van Sull est un autre grand voyageur. A sa majorité, il s’engage auprès de l’ONG Sea Sheperd. De simple matelot, il endosse – après quatre ans et quatre missions - les responsabilités de premier officier de navire. Son combat : défendre, protéger et assurer la conservation de toutes les espèces marines. Ce sont dimanche Les Belges du Bout du Monde.