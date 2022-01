A noter sur La Première cette semaine (28/01 < 3/02)

Dès maintenant,

Jean-Louis Dupont revient avec une nouvelle série sur les rapports du réel et du rêve au cinéma à travers divers films mettant en scène le réveil de personnages perdus entre songe et réalité. Le héros ouvre les yeux et le voici propulsé à l'intérieur d'un songe ou d'un univers parallèle. Du cinéma de Méliès à celui de Quentin Dupieux, le faux réveil a plus d'une fois mis en scène l'entrée du spectateur dans la projection. Or, grâce à des scénarios d'une complexité inédite, les films contemporains refont la part belle à ce motif visuel et narratif. Une série avec les explications de Diane Arnaud, Maître de conférences en études cinématographiques à l’Université Paris 7, à suivre en vidéo sur notre site dans Décadrages.