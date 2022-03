A noter sur La Première cette semaine (25 < 31/03)

Samedi 26 mars, de 11h à 12h

Elles demeurent les stars des sauces en Belgique : la mayonnaise et le ketchup. Que ce soit sur le cornet de frite, en accompagnement d’un bon steak… Rien à faire, on en est addict ! Mais il est peut-être utile de nous intéresser aux arrières coulisses de ces sauces. L’industrie s’est évidemment approprié les procédés de fabrication, mais comment sont-elles traitées ? Réponse avec la reporter journaliste Elsa Haharfi, auteur du documentaire " Mayo, ketchup : la guerre des sauces ". Une enquête de plusieurs mois depuis les champs de tomates au Portugal aux arrière-cuisines de l’industrie, entre œufs en poudre, additifs et autres poudres miracles. Arthus de Bousie fondateur de l’enseigne belge Natura, nous fera découvrir les secrets de la mayo comme " bonne maman ". De plus, Carlo de Pascale fera le point sur le développement durable dans nos assiettes. C'est le menu de Bientôt à Table ! samedi.