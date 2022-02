A noter sur La Première cette semaine (24/02 < 3/03)

Jeudi 3 mars, de 9h à 10h

Cindya Izzarelli nous plonge dans les dessous du maillot de bain avec Audrey Millet, spécialiste de l'histoire de l'habillement et autrice du livre " Les Dessous du maillot de bain. Une autre histoire du corps ". Depuis les civilisations gréco-romaines, jusqu’aux ‘summer body’, bikini, monokini et burkini, elle y retrace l’évolution des peurs et des libérations du corps féminin. À travers cette histoire, elle prouve avec impertinence que le maillot de bain est moins futile et plus politique qu'il n'y paraît. Ancienne styliste, docteure en histoire et chercheuse à l'Université d'Oslo, Audrey Millet est jeudi dans Le Mug.