À noter sur La Première cette semaine (11 < 17/02)

Ce dimanche 13 février, de 9h à 10h

Adrien Joveneau nous emmène en plein Pacifique, avec trois jeunes femmes belges qui jettent l’ancre au large des côtes Calédoniennes. Leslie Troost, photographe passionnée de voyages, l’artiste et traductrice Aurélie Hamaide et Typh Barrow sont nos guides sous le soleil de l’archipel. Comme chaque dimanche, sortez des sentiers battus, et en ce jour de fête de la radio, offrez-vous un peu de rêve en suivant ces trois parcours inédits. Ce sont, ce dimanche, Les Belges du Bout du Monde.