À Noël, les animaux de compagnie auront aussi droit à des cadeaux sous le sapin.

Mais pas question de casser sa tirelire pour son toutou ou son minet. La grande majorité (75%) compte dépenser entre 10 et 20 euros pour leur faire plaisir à Noël. Certains peuvent se montrer très généreux : 6% des personnes interrogées ont prévu un budget de plus de 30 euros pour glisser un (ou plusieurs) cadeau(x) sous le sapin.

Si les sondés ne boudent pas leur plaisir quand il s’agit d’acheter un cadeau de Noël à leur animal domestique, ils font des choix assez classiques et prévisibles. Les jouets arrivent en tête des présents privilégiés (69%), suivis de près par les friandises (64%). 20% des chats et des chiens auront certainement droit à de la nourriture ou à des accessoires comme une nouvelle gamelle, un harnais ou une laisse flambant neufs. En dehors des sentiers battus, on retrouve : 18% des propriétaires d’animaux de compagnie qui comptent leur offrir un collier personnalisé, et 5% une séance de shooting photo (pas sûr que cela plaise tellement à l'intéressé).

Les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion de faire preuve de solidarité en soutenant financièrement une ONG ou une association caritative. Un répondant sur quatre dit qu’il envisage de faire un don à des organismes de protection animale en cette fin d’année. Ils sont même 24% à le faire régulièrement tout au long de l’année.