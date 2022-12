A Noël, Bethléem renaît après des années de pandémie

Sapin de Noël géant, ballons colorés dans les rues et selfies dans la basilique de la Nativité: Bethléem renoue avec les touristes pour les fêtes de Noël après des années d'absence sous le signe de la pandémie.

Lieu de naissance du Christ selon la tradition chrétienne, la ville de Bethléem accueille chaque année des milliers de pèlerins et de touristes pour Noël, une manne qui s'est tarie ces deux dernières années en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires qui avaient compliqué les voyages.

Noël est la fête de la ville, et nous avons pris beaucoup de temps et fait beaucoup d'efforts pour nous y préparer

Maintenant que les restrictions sont levées dans les Territoires palestiniens et en Israël, où est situé l'aéroport international le plus proche de Bethléem, la ville palestinienne reprend des airs de fêtes. "Noël est la fête de la ville, et nous avons pris beaucoup de temps et fait beaucoup d'efforts pour nous y préparer", souligne à l'AFP Hanna Hanania le maire de la municipalité.

"Nous souhaitions avoir une participation internationale, et nous avons organisé des chants et des spectacles pour enfants avec des chanteurs de France, d'Afrique du Sud et de Malte", ajoute-t-il.