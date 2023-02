A Nivelles, une bataille juridique est engagée à propos des habitations fissurées du boulevard de la Résistance

Cet été, les habitants du 102, 104 et 106 du boulevard de la Résistance, à Nivelles avaient eu la mauvaise surprise de découvrir des fissures sur leurs façades. Il était assez vite apparu que c'était une importante fuite d'eau dans le sous-sol qui en était la cause. Le bourgmestre avait alors pris un arrêté d'inhabitabilité pour deux des logements. Les occupants ont donc du quitter les lieux et trouver à se reloger. Certains ont trouvé refuge chez des amis ou en famille mais d'autres ont été contraints de relouer un logement. Cela fait 6 mois que ça dure et cet inconfort pourrait se prolonger car la justice va devoir s'en mêler.