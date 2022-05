A Nivelles, la ruche de Banquets Locations bourdonne à nouveau après deux ans de restrictions sanitaires

Pour assurer la prise des commandes, leur préparation, leur livraison, puis la réception et le nettoyage à leur retour, l’équipe de base ne suffit donc plus. Pour suivre toutes ces commandes et assurer leur livraison dans des temps très restreints, l’entreprise fourmille sept jours sur sept, et dès l’aube. "On se lève très tôt et on termine parfois très tard. C’est une société familiale, rappelle Florence Leveau. Mon mari et ses frères prennent dès les premières heures du matin connaissance des mails que leur ont envoyé les traiteurs la nuit, après leur service, pour adapter les commandes", explique-t-elle. "En plus des six membres de la famille actifs au sein de la société, il y a vingt-cinq personnes engagées à temps plein, plus six intérimaires engagés pour faire face au surplus de travail. On espère d’ailleurs que ça débouchera sur un temps plein pour eux aussi, note-t-elle aussi. Et nous rencontrons encore demain une nouvelle personne pour compléter l’équipe des chauffeurs". Les responsables de l’entreprise espèrent que les prochains CODECO ne freineront pas leur enthousiasme.