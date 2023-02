A Nivelles, la dépollution des anciennes papeteries du Val de Thines se poursuit, avant la construction d'un tout nouveau quartier

La commercialisation des logements aurait du démarrer en 2022 mais le chantier a pris du retard, notamment en raison de désaccords entre la ville et le promoteur Motown à propos des voiries. D'après Pierre Huart, le bourgmestre, ces crispations semblent appartenir au passé :

" Les tensions sont en voie d'apaisement. On s'est remis autour de la table avec le promoteur et donc maintenant il y a une volonté ferme de faire aboutir le projet à travers un dossier qu'on appelle une ZEC, donc une zone d'enjeu communal, qui est en fait un outil que la Région wallonne met à disposition afin d'avoir une réflexion globale sur tout le site. Les premiers logements devraient sortir de terre d'ici 24 à 36 mois et c'est un projet que beaucoup de Nivellois attendent puisqu'il intègre une école et une salle de sport et nous savons que nous sommes vraiment en déficit dans ces deux matières-là"

Les agendas de la ville et du promoteur semblent donc coïncider. Les premiers coups de pioche ne sont pas attendus avant 2025.