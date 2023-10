A Nivelles, " L'ouvre-boîtes" accompagne les personnes précarisées, à tout âge

"Pour certaines familles, il devient impossible de se chauffer, se nourrir, se soigner, se loger ou s’habiller ". C’est l’avertissement lancé par la Croix-Rouge, le mois dernier. La crise énergétique actuelle s’ajoute à l’inflation et elle impacte fortement le budget des familles. Le Brabant wallon, province "riche" n'est pas épargné par ces difficultés. On considère d'ailleurs qu'un habitant sur cinq sur 5 est à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale.

A Nivelles, l'ASBl " L'ouvre-boîtes" qui soutient des personnes multi précarisées depuis 25 ans, en est une illustration. Le nombre des ses bénéficiaires est en progression sensible et leur profil se modifie. Ce ne sont plus seulement des personnes sans emploi qui frappent à la porte.