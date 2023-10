A Nivelles, l'enquête publique à propos de l'ancien couvent des Récollets démarre

Parallèlement, et alors que les demandes de classement précédentes n'ont pas abouti - la ministre wallonne en charge du patrimoine, Valérie De Bue n'y étant pas favorable- une nouvelle demande de classement va encore être introduite, notamment sur base d'éléments neufs .

Charlie Huygen est porte-parole des Amis des récollets :

" Cette demande sera introduite par Europa Nostra et par les Amis des Récollets, et soutenue par Archéologia.be; elle s'appuie sur tout ce qui avait déjà été établi auparavant mais aussi sur une récente étude scientifique d'ordre chronologique ; cette étude date le bâtiment - il a 500 ans - et elle souligne sa grande valeur architecturale, patrimoniale et historique"