A New York, une école privée se transforme en galerie d’art

Les plans de la Friends Seminary Skyspace ont été examinés et approuvés par la Commission de préservation des monuments historiques de New York en 2015. L’organisation a réitéré son soutien vis-à-vis du projet plus tôt cette année, selon The Art Newspaper. Bien que le Friends Seminary soit une école privée, le grand public pourra visiter gratuitement et sur réservation l’installation artistique de James Turrell. L’établissement scolaire prend également des dispositions pour accueillir les élèves et le personnel pédagogique des écoles publiques voisines durant les heures de cours, d’après la revue spécialisée.