A New York, un canapé devient une satire pour alerter face à la montée des eaux.

La sécheresse et la hausse des températures ne constituent pas les seules problématiques en lien avec le réchauffement climatique à freiner. Partout dans le monde, de nombreuses destinations sont menacées par la montée des eaux. Selon les différents scénarios, les experts estiment que New York, et en particulier l'île de Manhattan, pourrait connaître une montée des eaux de 20 à 75 cm à l'horizon 2050.

En France, une habitation côtière sur dix serait inondable d'ici la fin du siècle d'après une étude du cabinet Callendar, qui proposait en début d'année une analyse de l'impact du risque de submersion sur le marché immobilier tricolore.

Aux Pays-Bas, dont un quart du territoire se situe sous le niveau de la mer, deux tiers de l'activité économique sont exposés au risque de submersion et d'inondation, indiquait la Caisse des Dépôts en mars dernier. L'institut météorologique néerlandais KNMI a estimé qu'en 2100, le niveau de la mer au large des côtes des Pays-Bas pourrait être relevé de 1,2 mètre.