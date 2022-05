A New York, les déchets deviennent des œuvres d’art

A première vue, déchets et art sont deux notions radicalement opposées. La première représente ce que l’homme s’efforce de cacher et détruire, tandis que la seconde désigne ce qu’il cherche à sublimer. sTo Len n’est pas de cet avis. L’artiste multimédia s’est récemment lancé dans une initiative questionnant notre approche des ordures, dans le cadre de sa résidence au sein du service d’assainissement de la ville de New York (DSNY).

Le projet "Office of (In) Visibility" comprend une série de vidéos sur les coulisses du ramassage des ordures à New York. sTo Len a eu l’idée de les créer après avoir trouvé des bobines de film sous un évier du service d’assainissement. "J’ai découvert avec surprise que le service d’assainissement disposait d’un studio d’impression et d’un studio de télévision, avec tous ces matériaux d’archives obsolètes", a-t-il expliqué à The Art Newspaper.

Personne n’a regardé ces films depuis des décennies, mais ils sont extrêmement précieux ; plus que l’histoire de l’assainissement, ils racontent l’histoire de New York elle-même.

L’une des vidéos incluses dans "Office of (In) Visibility" montre des images d’archives de la grève des éboueurs qui a agité New York en février 1968. A l’issue de ces neuf jours de revendication, près de 100.000 tonnes d’ordures ménagères se sont amoncelées dans les rues de la ville américaine.