À New York, le siège des Nations Unies s’apprête à accueillir une exposition sur l’esclavagisme

Le Rijksmuseum d’Amsterdam s’était confronté au passé esclavagiste des Pays-Bas en 2021, à travers son exposition "Slavernij" ("Esclavage" en français). Le musée s’apprête désormais à l’exporter à l’international en la présentant dès le 27 février au siège de l'ONU à New York.

Pour l’occasion, l’exposition a été rebaptisée "Slavery. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery". Elle revient sur un pan peu glorieux de l’histoire néerlandaise, celui de l’empire colonial. De la fin du XVIe au début du XVIIIe siècle, les Pays-Bas possédaient des colonies dans les Caraïbes, en Afrique du Sud, ainsi que dans l'actuelle Indonésie.

Cette époque sombre est bien connue des Néerlandais, même si les institutions muséales du pays s’y étaient rarement confrontées jusqu’à "Slavernij". Le Rijksmuseum avait choisi de revenir sur le passé esclavagiste des Pays-Bas à travers quelque 140 tableaux, portraits, écrits, sons et objets mettant en lumière la vie de dix acteurs de cette période, dont des esclaves, un propriétaire de plantation, un militaire ou encore un abolitionniste.

L’exposition "Slavery. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery" s’appuie, elle aussi, sur ces dix récits mais les articule autour d’un seul et même objet : des cale-pieds en bois appelés "tronco". Ces derniers étaient utilisés pour restreindre les mouvements des esclaves, que ce soit durant leur traversée dans des navires de commerce ou dans leur vie quotidienne. "Cet objet symbolise la répression de plus d'un million de personnes qui ont été expédiées à travers le monde et forcées de travailler, que ce soit dans les plantations, dans les mines, dans les transports ou dans les expéditions militaires", indique le Rijksmuseum dans un communiqué.

Cette nouvelle exposition sera ouverte au public dans le hall des visiteurs du siège des Nations Unies, à New York, du 27 février au 30 mars. Elle comprendra un programme de conférences les 29 et 30 mars avec des intervenants venant des États-Unis, des Caraïbes et d’Europe. Ils se réuniront pour parler du rôle des musées dans la transmission du passé colonial de nombreux pays européens. Une initiative que salue Taco Dibbits, le directeur du Rijksmuseum. "Reconnaître l'impact persistant de l'esclavage sur l'histoire du monde est d'une grande importance. Nous sommes très reconnaissants aux Nations unies d'attirer l'attention sur ce sujet important à travers cette exposition", a-t-il expliqué.

L’exposition "Slavery. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery" sera également présentée, dans un format adapté, au sein des différents bureaux de l’ONU jusqu’au 31 décembre 2024.