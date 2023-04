A Neufchâteau, plus de deux millions d'Euros pour la Vallée du Lac

A Neufchâteau, la vallée du lac a déjà connu de nombreux aménagements et transformations ces dernières années. Ce n'est pas terminé puisque la commune a prévu des travaux pour plus de deux millions en différentes phases, qui seront en partie tributaires des subsides wallons qui seront octroyés à la ville pour les infrastructures sportives. Dans un premier temps, il est prévu d’aménager deux terrains de padel, des terrains de pétanque et pour la pratique du basket-ball 3 contre 3, devenu discipline olympique à Tokyo. A la demande des jeunes de la région, un skate-park sera aménagé dans une deuxième phase mais également un " street work out " ou espace de musculation en extérieur. On va aussi rafraîchir le parcours de la piste Vita autour du Lac.