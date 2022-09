A Neufchâteau, on produit des graines locales pour les sapins de Noël Nordman

Un circuit-court officiel et certifié : "on a la production de graines à Neufchâteau, on va les récolter et les traiter au comptoir forestier wallon à Marche-en-Famenne ", précise Alain Servais, gérant du comptoir, "et ensuite ces graines seront semées dans des pépinières en Wallonie, donc, c’est vraiment le circuit le plus court qu’on puisse réaliser." Et au-delà de la production de sapins de Noel, le Nordmann a, aujourd’hui aussi, sa place dans la diversification de nos forêts face au réchauffement climatique !