Nos deux compatriotes Thomas Ancora et Grégory Beghin ont imaginé Losers Revolution (2020). Une comédie complètement décomplexée empruntant autant aux buddy movies (littéralement “film de potes” en français) à l’américaine qu’à l’univers déjanté de la télé-réalité. Le film a également des airs à un Very Bad Trip à la belge.

Bourré de punchlines et de références pop culture (qu’on vous laisse le soin de découvrir le 9 février à partir de 21h40 sur Tipik et sur Auvio) si Loser Revolution est un film drôle, il n’en n’est pas moins touchant. En effet, il aborde la thématique du harcèlement scolaire et au travail. Le film a d'ailleurs gagné le prix de la "best direction in a feature" au festival du film international de Dublin (rien que ça!).