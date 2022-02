A ne pas rater sur Tipik : La vie est un long fleuve tranquille une comédie française devenue culte !

Sorti en 1988 (coucou le coup de vieux), le premier long métrage d’Etienne Chatiliez (Tatie Danielle, Tanguy, Le bonheur est dans le pré) a connu un triomphe et a marqué les esprits. En effet, La vie est un long fleuve tranquille a été lauréat, excusez du peu, de 4 César ! Une comédie savoureuse portée par un casting 5 étoiles (qui lancera d'ailleurs la carrière d'un certain Benoît Magimel...). A quoi devez-vous vous attendre ? On vous explique tout !

Le pitch ? Dans une petite ville du nord de la France, deux familles nombreuses, les Le Quesnoy et les Groseille, d'origines bien différentes, n'auraient jamais dû se rencontrer. C'était sans compter un échange de bébés à la maternité...

Le scénario dépeint la situation sociale de la France de la fin des années 80. Comme l’explique Panorama Cinéma (revue de cinéma en ligne) : “Étienne Chatiliez brasse les clichés et fait état d’une banlieue où sévissent les inégalités sociales”. Toujours selon la revue, des thèmes comme la conscientisation étatique et sociétale, le racisme ou encore les mauvaises conditions de logement sont abordés dans le film. Un subtil mélange entre réalités sociétales profondes et le rire (cathartique).