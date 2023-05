A ne pas rater, le test du préservatif connecté dans le meilleur des Enfants de chœur

Avec l'enfant du pays, Fabian Lecastel, "Les Enfants de chœur" on fait étape à Mouscron. L'occasion pour l'imitateur de dire à quel point il est ravi d'accueillir Michaël Pachen, et ses chroniqueurs dans sa ville, de la vanter et d'évoquer les stars produites à Mouscron dans les années 70, telles Jimmy Hendricks ou encore les Chocolat's.

Fernande en promenade avec son chien, Snoopy, a inspiré Dominique Watrin qui lui a confectionné un tapis roulant pour lui éviter de sortir par mauvais temps. L'idée pouvait être bonne si Snoopy n'avait pas tout gâché en levant la patte ou si la vitesse "mèche à bois" ne s'était pas enclanchée, ce qui a compliqué un peu les choses...

Kostia, quant à lui a testé le préservatif connecté. Une vraie aventure, lors de laquelle il a pu le jumeler à son application, gagner son 1er badge, poster ses performances, ... Par contre, quand c'est le moment de la mise à jour, ... c'est pas le moment!

Futurs tubes en puissance à écouter sans tarder, le "Magouille Parade" de Christophe Bourdon présente la chanson du Parlement Wallon et ses différentes versions.

Votre ex vous a-t-il déjà envoyé des saucisses emballées sous-vide pour vous reconquérir? Sans doute pas! Mais Marine Sergent, elle, ça lui est arrivé, elle le raconte dans son sketch carte blanche.

Les meilleurs moments de cette émission sont à regarder sans tarder…