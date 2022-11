À ne pas rater : le dénouement de Plus belle la vie, bientôt sur Tipik !

Le dénouement de la série française culte Plus belle la vie sera diffusé en TV sur Tipik, le 17 novembre à 20h05. Après 18 saisons, le feuilleton TV va tirer sa révérence, et ce ne sera pas sans surprise pour les fan.e.s !

Depuis 2004, la série mettait en scène le quotidien des habitant.e.s du célèbre quartier (fictitif) le Mistral, au coeur de Marseille. Plus belle la vie a bercé notre enfance pour traverser les générations. Durant près de 20 ans, les téléspectateur.ices ont eu le plaisir de vibrer au rythme des intrigues policières, des joies, tracas personnels des personnages et.. bien sûr, des rebondissements amoureux et amicaux en tous genres.