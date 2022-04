A ne pas manquer sur La Première cette semaine (16 < 21/04)

Samedi 16 avril, de 10h à 11h

L’accueil et l’hospitalité au cœur de nos préoccupations avec la guerre en Ukraine. L’hospitalité est l’enjeu principal de la traduction. Traduire, c’est accueillir. C’est ce que nous explique le philosophe Souleymane Bachir Diagne dans son livre " De langue à langue. L’hospitalité de la traduction ". Quant à Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles, il nous accueille au jardin. Auteur de livres sur le jardinage et du " Dictionnaire amoureux des arbres ", il nous apprendra à aimer plonger nos mains dans la terre et peut-être à traduire la langue… des arbres ! Rendez-vous samedi à 10h dans Dans quel Monde on vit.