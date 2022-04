A ne pas manquer cette semaine sur La Première ! (29/04 < 5/05)

Samedi 30 avril, de 11h à 12h

Rituel du matin pour certains, décliné en petit noir bien corsé, en kawa crémeux de l'après-midi, ristretto, cappuccino ou encore lungo... En version percolateur, capsules ou macchinetta, le café ne boit pas la tasse ! Troisième boisson la plus consommée au monde, le voilà même opérer un virage vers les breuvages d’exception et de spécialité. Un marché planétaire qui aiguise les appétits d'une industrie. Mais autant le savoir, le marché offre des visages diamétralement opposés : depuis les choix et traitements des grains, aux torréfactions en passant par les origines ou les rétributions aux producteurs. Comment s'y retrouver? Plongeons dans cet élixir aux 1001 secrets samedi avec Thomas Wyngaard fondateur de Ok Coffee, expert en café de spécialité, et Tanguy Herssens, d'une nouvelle génération de torréfacteurs belges. C'est dans Bientôt à Table !